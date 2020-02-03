“Böyle kriz görmedik” diyen Kiğılı’dan U dönüşü: “O 4 ay önceydi”

Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı, Capital Dergisi’ne verdiği röportajda, “Böyle kriz görmedik” diyerek 450 AVM’nin iflasın eşiğinde olduğunu söylemişti. Ancak Kiğılı bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajda ise tam tersini anlattı.

Kiğılı geçtiğimiz hafta Capital dergisine şunları söylemişti;

“Perakendenin en zor dönemine girdik. Bundan sonrası zor ve artık büyüme de yok. Yeni açılacak AVM’ler olmayacağı gibi yeni markaları da görmeyeceğiz. Avrupa’dan da yeni markalar gelmeyecek, Türkiye’den de yeni marka çıkmayacak. Lüks markalara talep giderek azalıyor. Nasıl dünyada lüks markaların satışları ekonomik sebeplerle geri gidiyorsa, Türkiye’nin de lüks markaları kaldıracak hiç gücü yok. Gelenlerin de bir kısmı yakın bir gelecekte gidecek. Yabancı lüks markaların yarısı Türkiye’den çıkar. Bu pahalılıkla, bu fiyatlarla, dolar ve Euro’nun mevcut sistemiyle alışveriş yapmanın imkanı yok.

Kiralar TL’ye döndü, tabii ki bunun da bir sıkıntısı var. Bu borçlar nasıl ödenecek? Birçoğu ödenemeyecek. Sıkıntılar başladı. İşin tuhafı kimse burnundan kıl da aldırmıyor. Kimse elini atıp, kiraları da indirmiyor. Bugün 500 AVM’nin 50 tanesini bir kenara ayırıyorum 450 tanesi sorun içinde. Sıkıntılı 450 AVM’nin başını öne eğip hesabını kitabını iyi yapması gerekiyor. Çünkü bugün öyle bir sıkıntının içine girmiş durumdayız ki… Ayakkabı piyasası darmaduman oldu. Kaç tane ayakkabı markası kapandı. AVM’lerde ayakkabı marka sayısı iyice azaldı. Aynı durum şimdi erkek giyimine sıçradı.

Sektörde 54’üncü yılımı yaşıyorum. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, ikincisi Mavi’nin kurucusu Sait Akarlılar, üçüncüsü de benim. Sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik.”

Hürriyet gazetesine farklı konuştu!

Abdullah Kiğılı son bir haftadır gündemde olan, “Bundan büyük kriz görmedik” sözlerini adeta kendi yalanladı ve Hürriyet gazetesine şunları söyledi:

“O, 4 ay önceki yorumum. Şimdiki farklı. 100 gün içerisinde sektörde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşti. Banka faizlerinin ineceği söylenmişti, bu gerçekleşti. 6 ay önce bankalara hangi şirket giderse gitsin yüzde 24-25 yıllık faizle para alabiliyordunuz. Bu oran yüzde 11-12’ye düştü. Enflasyon iniyor. Ayrıca bizim satışlarımızın yüzde 80’ini kredi kartlarıyla yapılıyor. Kredi kartından aldığınızı paraya çevirmek istediğinizde ödediğiniz faiz miktarı yarıya indirildi. Perakende sektöründe ümit doğdu. Önümüz açıldı, moral motivasyon kazandık. Yurtdışında yeni yatırımlar yapıp, e-ticareti güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de AVM’lerde doygunluk var.”