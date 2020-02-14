5 katlı Boyner mağazası İstiklal Caddesi’nde açıldı

Türkiye’nin önde gelen mağaza gruplarından Boyner İstiklal Caddesi mağazasını açtı. Boyner, bu yıl tüm Türkiye’de 12 yeni mağaza açacağını duyurmuştu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre Boyner 2020 mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi’nden verdi. Yeni mağaza bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi’nin aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer aldığını belirterek “Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal’de fark yaratacak. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal’in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Boyner İstiklal Caddesi ile 2020 büyümesine start verdi

2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini anımsatan Çamurdan, “2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. Boyner İstiklal mağazamız bu büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal’in ardından farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni mağazasında da popüler markalara ev sahipliği yapan Boyner, 5 kata yayılan 4 bin 500 bin metrekarelik İstiklal mağazasında kadın, erkek, kozmetik, aktif spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle buluşturuyor.