Bu da oldu! Beştepe’de VIP cuma namazı

Beştepe Millet Camisi’nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

Özellikle sosyal medyada halk yapılan işlemi “VIP cuma namazı” şeklinde yorumladı.

Camiye alınıp namaz kılanların nasıl seçildiği ise açıklanmadı. Paylaşılan fotoğraflarda namaza katılanların maskeli olduğu ve çok seyrek bir şekilde saf tuttukları görüldü.

Diyanet’ten yapılan açıklamada uygulamanın amacının “milletin üzüntüsünü gidermek” olduğu iddia edildi.

Açıklama şöyle;

“İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma namazı eda edilecektir. Milletimiz bugün, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın irad edeceği hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebileceklerdir.”