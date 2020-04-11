“Bu soru Fikret Orman’a soruluyordu ama biz de soralım, para nerede?

Hürser Tekinoktay’ın Duhuliye’nin Instagram canlı yayınında Erdem Ulus’a verdiği cevaplar şöyle;

“Beşiktaş Başkanı kamuya mal olmuştur. Süleyman Seba’nın bıraktığı fotoğraf önemli bir fotoğraf. Biz Seba olamayız ama onun çizgisinde bir profil çizmek durumundayız. Şafak Bey’in magazine düştüğü bölüm görevden ayrıldıktan sonra oldu, bu bizi ilgilendirmez. Ben kendisiyle bir bardak çay içmedim. Seçimlerde bizim rakibimizdi, hatta o dönemde arkadaşlarımla biraz takıştılar. Şafak Bey, Umut Şenol, Mesut Urgancılar, Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran’ın isimlerini verdi. Siz bu kulübe leke olabilecek kelimelere susamazsınız, hemen çıkıp cevap vereceksiniz. 1 gün geçti, 2 gün geçti, çıkıp birinin konuşması lazım. Seçimden önce hepsi muhalefet yapıyorlardı, şimdi günlerce tek bir cevap verilmedi. Hakemlere, rakiplere karşı Beşiktaş’ı savunamıyorsunuz, bari bu ithamlara cevap verin.”

“Teknik Direktör olarak bile prim almadım”

“Ben yıllarca antrenörlük yaptım, prim konusu basit bir konu değil. Çanakkale Dardanelspor’da görev yaptığım dönemde Gökhan Zan, Hasan Kabze, Okan Koç, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve bunlar gibi birçok oyuncuyu amatörden bulup çıkartan ve çok büyük bonservis bedellerle satılmasını sağlayan Nahit Güzel takımın sportif direktörüydü. hiçbir zaman kendisi prim listesinde yoktu, sadece maaş alıyordu. Ben de takımın teknik direktörü olmama rağmen genel usül ve uygulamalarda teknik kadro her kulüpte prim alır. Ben futbolcularla aynı listede bulunup bana prim verilmesini teknik direktör olarak bile talep etmedim. Prim kadrodaki 18 futbolcuya verilir. Oynayanlar yüzde 100, sonradan girenler yüzde 70, oynamayanlar yüzde 50 alır, tribünde oturana prim verilmez. Bu bazı yerlerde biraz esnetilir. Toplam 24-25 kişiye prim verilir. Kulübün ikinci başkanının prim listesinde adı varsa, ki yokmuş, Ali Naibi çift alıyormuş, Ali Naibi bunu devamlı yapıyorsa senede kişi başına yılık 600 bin TL, o günün dolar kuruyla 150-200 bin dolar yapar 3 yıl devam ettiyse toplam meblağ çok büyük hale gelir. Bunu iddia eden beraber çalıştıkları eski bir yönetici ve hukukçu. Bunun cevabının verilmesi lazım. Bazıları makarna alıyor çay alıyor diyor, bu daha da kötü. Alıp içerde dağıttı diyorlar, 10 kişi personel varsa gider muhasebeden alır primini. Hiçbir yönetici kayıt dışı primin içine giremez.”

Cenk Sümer orada bağımsız üyeydi. Ali Naibi çift prim aldığı zaman bunu kontrol etmedi mi? Ali Naibi’nin tam prim alması enteresan, kabul edilebilir bir şey değil. Pepe çizgiden top çıkarıyor, Ali Naibi onunla aynı primi alıyor. Prim olayı her seviyeden takımda var, yöneticiler hiç prim alan tarafta olmaz, yöneticiler prim verir. Bu ülke adına bir skandaldır. Şike ve teşvik, bahis çetesi, 3 Temmuz gibi vakaları gibi.

“Mesut Urgancılar divanda dairelerin yolsuzluğunu anlattı, herkes beddua etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu o işin başındaki isim Çebi, ya Çebi ya da Urgancılar istifa etsin diyor. Divan toplantısında insanlara yanlış bilgi veremezsiniz.

İkinci Başkan Stat maliyetinden konuşuyor, ihale komisyonu başkanı Ahmet Nur Çebi diyor Şafak Bey, ya sen istifa et ya o istifa etsin diyor. Erdal Torunoğulları için trollerle ilgili iddiada bulunuyor. Çıkın cevap verin. Trol falan diyorsunuz, Barcelona’da bugün 6 yönetici trollere para verdikleri için istifa etmek zorunda kaldı. Avrupa’da yöneticiler şereflerine bir leke geldiği zaman istifa ediyorlar. Sizin Beşiktaş kulübünü yönetenler olarak cevap vermeniz gerekiyor. Bizim bu işlerle ilgimiz yoktur, Şafak Mahmutyazıcıoğlu müfteridir demelerini talep ediyorum. Ben yıllarca bu işlerin içinde adı geçen kim varsa istifasını istedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ben 2 milyonluk fatura kestim ama 1 lira cebime girmedi diyor. Biz bu adama 3 sene boyunca hırsız dedik. Şafak Bey, Emre Kocadağ’ın cevap vermesini istiyor. Cebine bir kuruş girmediyse yıllarca hırsız denilen bu insana yazık değil mi?”

Yönetici kulübe fatura kesemez

“Kimse susarak bu işi halledemez. Şafak Bey savcılığa gideceğim diyor. Susarsanız bu iş burada kapanmaz, burası büyük camia, 10 yıllık 20 yıllık kuruluş değil, burası Cumhuriyet tarihinden eski bir kulüp, biz tarihiz. Yönetici arkadaşların hepsi Beşiktaş’ta olduklarını bilmek zorunda. Adam savcılığa gidecek. Daha fazla büyümeden reddedin. Nasıl reddederseniz reddedin ama reddedin. Bir iddia varsa ve resmi olarak bir hukukçu tarafından yapılıyorsa, savcılığa gideceğini söylüyorsa buna cevap vermek zorundasınız. Babanızın şirketini, mahalle takımını değil, milyonlarca insanı temsil ediyorsunuz. Bu iddialar Beşiktaş’a karşı yapılıyor, cevap vereceksiniz. Beşiktaş 7 yılda 1 milyar dolar para harcadı, 2,5 milyar borç yaptı, hisse dağıttı, temlik verdi. Para bolken her şey güzeldi, şimdi herkes birbirini suçlamaya başladı. Bir kere hiçbir kulübe kendi yöneticisi fatura kesemez.”

“Kayıt dışı kazanç yaratamazsınız”

“Ahmet Nur Çebi 3 hafta önce Galatasaray maçına 50 bin prim veriyorum diyor. Futbol A.Ş Başkanları Erdal Torunoğulları ve Cenk Sümer. Sen orada harcanacak paraya karışamazsın ki. Oraya Erdal Bey ve Cenk Bey karışır. Kayıtdışı bir ekonomiyi 10 lira da olsa kimse savunamaz. Kayıtdışı kazanç yaratamazsınız. Devletten kimse vergi kaçıramaz. Ayrıca şoföre, aşçıya bahşiş verecekseniz cebinizden vereceksiniz. Bahşiş dedikleri para ayda 50 bin, yılda 600 bin lira. Böyle bahşiş olmaz. Gider muhasebeden alırlar alacaklarsa. Şafak Bey önemli bir şey daha anlattı, 700 binlik bir fatura var dedi. Divan Kurulu ve Denetleme Kurulu başkanlarının görevlerini iyi yapmaları lazım. Denetleme Kurulu Başkanına bu faturayı sordular, 3 aydır cevap verilmedi. Divan Kurulu ne oluyor demedi. Dernek yöneticileri kendi şirketlerinden kurumlara mal satamaz.”

Demirören AVM Beşiktaş’ın olacaktı

“Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na moderatör yanlış bilgi verdi. Biz Fulya Davası’nda müdahil değil esas davacıyız. Şafak Bey konuya hakim değil. Fulya davası ilk günden beri Çebi’nin dosyayı bizzat takip ettiği bir dava. Beşiktaş’ın mefaati için temyize gönderdik diyerek yanıltıcı bir beyanda bulundu. Mahkemede neye itiraz ettikleri belgesini tüm üyelere göndermelerini istedim. Yalçın Karadeniz sıkıntıyla da olsa bu itirazı herkese gönderdiler. Genel Kurul iptal kararının bozulmasına itiraz ediyor, yani Yıldırım Demirören’i aklıyorlar. Beşiktaş kulübünü Demirören kurmadı, Şeref Bey kurdu, mahallenin çocukları kurdu, halk sahip çıktı. Biz seçimi kazansaydık 110 milyon dolarlık Demirören AVM’ye ihtiyati tedbir koyacaktık, parayı ödeyemezse Beşiktaş’ın AVM’si olacaktı. Gidin 110 milyon dolarlık zararımızı yerine koyun. Hala Yıldırım Demirören’le görüşüyorlarmış. Ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Bu kulüp şahısların değil, halkın kulübü.

Ben bu işlerin açıklanması konusunda çağrıda bulundum, açıklama yapmak zorundalar. Cevap vermek zorundalar. İstifa da edecekse cevap verip öyle istifa etsin. Bu olmadığı takdirde adam savcılığa gidecek. 2 milyonluk makbuz nerde? Şafak Bey 1 lirası bana gelmedi diyor. Belgeyi ilk çıkartan Atilla Bey’in bunu takip etmesi lazım. Para Şafak Bey’de değilmiş. Benim şirketim var, sana mal verdim, arada bakiye farkı çıktıysa yine aynı şirketten fatura keserim, niye başka şirketten keseyim?

Beşiktaş bunlarla yüzleşmezse Beckenbauer’in bi lafı vardı: Pislikleri halının altına süpürürsek hiçbir şeyi ilerletemeyiz” dedi. Hatalar, yanlışlar, suistimaller olabilir ama hiç olmazsa geleceğe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerek. Bizi geleceğe borçlandırmayın. Şafak Bey ciddi bir linç yedi kamuoyundan. İtiraz gelmediği için Şafak Bey’in söyledikleri kabul oldu. 11 tane daireyi alan İcra Kurulu Başkanı orada. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Sükut kabul etmektir. Başkan çıksın Şafak Bey müfteri desin.”

“Yıldırım Demirören ile kaç kez görüştünüz?”

“Hesap soracağız dedin, Fulya dedin, başkan olduktan sonra Demirören ile kaç defa görüştün? Hesap sormak için mi görüştün, değilse ne için görüştün? Başkan bana cevap verir vermez ama Beşiktaşlılara cevap vermesi gerekiyor. Yıldırım Demirören’le kaç gün görüştün, kaç saat görüştün? Yıldırım Demirören sadece Fulya’da zarar vermedi. Yıldırım Demirören, Beşiktaş’a düzgün hizmet etmedi. Bir konuda değil birçok konuda hata yaptı. Başkanlığı bıraktıktan sonra bile TFF Başkanı iken Şenol Güneş’i milli takıma getirip Beşiktaş’ın belki de üçüncü şampiyonluğunu engelledi. Niye Beşiktaş iyi giderken hocasını alıyorsun? Git başka hoca al. Büyük tazminatlar ödedi, davalar kaybetti, Beşiktaş’a büyük zararlar verdi. Lütfen rücu edin. Bu insanla ne görüşüyorsunuz?

Beşiktaş’ın problemi 2000 sonrası oluşan genel kurul yapısı. Bu sistematik bir biçimde başka yöne ilerledi. Küçük zümrelerin, grupların kimi isterse seçtikleri bir yer haline geldi. Kongrelere götürülen otobüsleri, bindirilmiş kıtaları biliyoruz. Bağımsızlar da var ama çok küçük bir grup bunlar. Beşiktaş genel kurul yapısı fesata uğramıştır, fitne sokulmuştur. Beşiktaşlı olmayan insanlar kulübe üye yapılmıştır.”

“Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na cevap verme ama Beşiktaşlılara cevap ver. De ki renktaşlarım, sevgili Beşiktaşlılar, bu kesinlikle yalandır, Şafak Bey müfteridir de biz de alkışlayalım. Şafak Bey’i değil bizi kaale alacaksın, ona değil bize cevap vereceksin. Gerçi Beşiktaşlı olup olmadığını da bilmiyoruz, Trabzonspor dergisinde röportajları çıkıyor. Halka 11 daireyi anlatın, 2 milyonluk faturayı anlatın. Etiketlediği Emre Kocadağ cevap versin, paralar nerde? Bu soru Fikret Orman’a soruluyordu ama biz de soralım, para nerde?

Ortada iki tane naylon fatura var. Beşiktaş kulübünü usulsüzlükler içinde yönetemezsiniz. Devlet var, SPK var, Bakan var. Hata yaptıysanız da çıkın açıklayın. Biz sokaktaki Beşiktaşlılar, halk olarak soruyoruz. 2 milyon lira nerde?

Süleyman Seba’nın bir sözü vardı “ben hayatım boyunca kimseyi aldatmadım” diye, bize kulübü bu şekilde yönetecek insanlar lazım. Beşiktaşlılar merak etmesin, bundan sonra sosyal medya hesaplarımda yapacağım yayınlarla bu soruyu ben de her gün soracağım.”