Bugün 23 Nisan: Nice 100 yıllara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası’nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Şentop, özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna başkanlık edecek, Mecliste gerçekleştirilecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir ve İlk Meclis Binası’nda düzenlenecek anma törenlerine ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir’deki törene ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920’nin, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bağımsızlığın ve milli iradenin hakimiyetinin dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirtti.

Vatanın işgal edildiği, milletin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisinin, istikbal mücadelesinin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Meclisimizin Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş, en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır. Kahraman ordumuz, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukları aşmayı kendine şiar edinmiş aziz milletimizden aldığı güçle, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, tarihe altın harflerle kazınan zaferlere imza atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletimiz, büyük zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı atmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar darbe, cunta ve vesayet girişimleri ile terör saldırılarına karşı da milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nin, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü teröristlerce bombalanmasıyla bir kez daha gazilik unvanına sahip olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, “Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kurulduğu günden bu yana ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan Meclis’in, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur.

Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük

emanetimizdir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun 23 Nisan Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde karşılanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, TBMM’nin 100. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerde kutlandığını belirterek, “İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır.” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlik yıllarından itibaren kurduğu “demokrasi” düşünün, tam 100 yıl önce, hakimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim.” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Meclisin sahip bulunduğu kerametin ise “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı’nı Mustafa Kemal’in liderliğinde ve dünyaya örnek olan bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi TBMM’dir.” değerlendirmesini yaptı.

Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri Atatürk’ün, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün bu tercihinin, ülkenin gelecek nesillere emanetinin de bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Milletin vekaletini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevinin, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkenin dünyada söz sahibi olmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 100 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023’de kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır.

Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin 100. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak, Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır.”

Kılıçdaroğlu’ndan çocuklara mesaj

Kılıçdaroğlu, mesajında çocuklara da şöyle seslendi:

“Sevgili çocuklar, sizler, bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu nedenle 100 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk’ün neden ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açtığını iyi öğrenmelisiniz. Güzel Cumhuriyetimizin temel ilkesi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesidir.

Bu aynı zamanda sizlere ‘bağımsızlık ve adalet’ üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesi’ ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz.”

Dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocukların ve milletin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebusları rahmetle ve saygıyla andı.

Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlara, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kılıçdaroğlu, tüm gazilerle birlikte, Kovid-19 mücadelesinde herkesi duygulandıran ve gururlandıran bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına da şükranlarını sundu.

Devlet Bahçeli’nin 23 Nisan Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen gazi bir Meclistir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk tarihinin müstesna olduğu kadar mühim, müessir olduğu kadar da mümtaz bir yıl dönümünün, müftehir bir vicdanla karşılansa da müteessir duygularla anıldığını ve kutladığını bildirdi.

TBMM’nin açılışından tam 100 yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı topyekün mücadele ve mukabele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip koronavirüsün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir. Devlet-millet kenetlenmesiyle, Cumhur İttifakı’nın yüksek karar ve inancıyla bulaşıcı hastalığın önü kesilmeye, ömrü kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çok şükür kayda ve takdire değer sonuçlara ulaşılmaktadır. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırılgan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüzüncü yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin malumu, hepimizin ana mevzusudur. Yine de gururumuz tarifsizdir. Büyük Millet Meclisi, bozkırın orta yerinden geleceğe açılan millet şaheseri, kara bulutların, kahredici buhranların arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan bağımsızlık ve demokrasi şahikasıdır. 23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus semtinin meskun taş binasında, geçmiş geleceğe bağlanmış, milli kader milliyetçi kararla bütünleşmiş, egemenlik emin ve ebedi sahibiyle birleşmiştir.”

İlk Meclisin, aziz Türk milletinin ruh kökünden doğduğunu, daha da önceliklisi milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olduğunu, kurtuluş ve kuruluş umutlarının meşruiyet ve mefkure hüviyetiyle bayraklaştığını belirten Bahçeli, mekteplerden getirilen sıraların üzerinde Türk istikbalinin rotasının çizildiğine işaret etti.

Bahçeli, isli gaz lambalarının altında zaferle perçinlenmiş günlerin siyasi ve stratejik hazırlıklarının, milli haznede mahfuz duran imanla pekiştiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kıt imkanlarla kutlu bir iradenin tezahürü, yokluk ve yıkım safhasından, hayat ve varlık sahasına geçişin teşkilatlı, temkinli ve tedarikli hedefleri imanla, irfanla, itimatla temin edilmiştir. Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesi ve mukaddemesidir. Aynı zamanda milli beka haklarımızın, milli istiklal özlemlerimizin kararlılıkla ve kahramanca müdafaa edildiği tarih kürsüsü, millet eseri, demokrasi beşiğidir. İlk Meclisin manevi harcı dualarla, salavatlarla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, ihlaslı ve milli gönüllerle karılmıştır. Bir cuma günü, kurbanlar kesilerek, yüksek katılım eşliğinde ve büyük ümitler bağlanarak Türk milletinin zalimlere teslim olmayacağı, tarih sahnesinden çekilmeyeceği hem asrın idrakine söyletilmiş, hem de yedi düvele ilan edilmiştir. İlk Meclisin muhterem mebusları değişik fikir ve düşünce mecralarından, farklı farklı sosyal ve siyasi muhitlerden doğup gelseler de hepsi vatanseverlik ortak paydasında buluşmuş, düşman karşısında hepsinin seda ve sevdası bir ve aynı olmuştur.

Nitekim ilk Meclis tarihi özellikleri ihtiva eden vatan ve vicdan görevini layüsel şekilde değil layık-i veçhileyle yerine getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclistir. Savaşlar kazanan muhkem ve muzaffer bir Meclistir. Siyaset üreten, hedefler belirleyen, müzakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir Meclistir. Memleket ve millet davasını her şeyin önünde ve üstünde gören iradeli ve inançlı bir Meclistir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir Meclistir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir. Kurucu kahramanlar, en çetin anların vaziyet ve vahametine takılmadan meşruluk ve hukukilik arayışından taviz vermemişlerdir. Atılan her adım, alınan her karar, tayin ve tespit edilen her amaç aziz milletimizin irade keyfiyetine dayanmış, temsil kemiyetiyle taçlanmıştır. Gazi Meclis Türk milletinin muazzam bir başarısı, şeameti her seferinde yerle bir eden şehadet bilincinin emanettir.”

“Bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hadim ve hakim döneminin resmen başlamasıyla TBMM’nin daha da güçlenip asli ve temel fonksiyonlarına tam manasıyla odaklandığını kaydeden Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yalın gerçeği göremeyen, görmek istemeyen müflis siyasi tacirlerin yalan ve iftiraları milletimizin sinesinden dönmeye mahkum ve mecburdur. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa girenlerin demokrasiden bahsetmesi, fitneye beden olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır. 23 Nisan günü Meclise geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Mecliste olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanının kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir. Sözde tutuklu ve mahkum gazetecileri bile aldatan, infaz düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu’nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir. Bizim 23 Nisan’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamamız Kıçıldaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Ondan duyacak ve öğrenecek hiçbir şey de olamayacaktır.”

“Meclisimiz devlet kurma ehliyet ve kabiliyetine sahiptir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Mecliste olmasının, yüzüncü yıl dönümün sevincine ortak olmasının tutarlı ve isabetli bir davranış olduğunu belirterek, mesajında şunları kaydetti:

“Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle birlikte yürüyen, Türkiye’yi uçuruma çekmek, sokakları karıştırmak için olmadık ve görülmedik provokasyonlara kalkışanların duruş ve seslenişleri değersiz, mesnetsiz ve meymenetsizdir. Meclisimiz devlet kurma ehliyet ve kabiliyetine sahiptir. Meclisimiz kurtuluş yıllarının milli aklı, manevi azmi, maşeri ahlakıdır. Türkiye Cumhuriyeti bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmışsa, bunun şeref payesi mensubu olmaktan, çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz TBMM’nindir. Kaldı ki tam bir asır evvel büyük bir inanmışlıkla, gıpta edilecek bir irade eşliğinde ve/fakat olağanüstü bir ortamda kurulmuştur. Bu sayede, milli nitelikli muazzam bir diriliş mücadelesinin sayfaları hem aralanmaya, hem de nice şehit kanlarıyla, nice fedakarlıklarla yazılmaya başlanmıştır.

Şu ibret verici benzerliğe bakınız ki, yüz yıl önce vatanımız ve mücavir coğrafyalar dehşet ve kasvet örtüsüyle sarılmış, bu nedenle olağanüstü bir sürecin içine hapsolmuşken, bugün de aynı belirtiler görülmektedir. Bu defa düşman görünmez niteliktedir ve hastalık yaymaktadır. Alınmış etkili tedbirlere aynen dikkat ve riayet ederek, sosyal mesafeyi koruyarak, evlerimizde huzur içinde bekleyerek, dahası birlik ve beraberlik içinde bu ağır ve sancılı günleri Allah’ın izniyle bertaraf edeceğiz. Türk milleti bir asır önce görünen düşmanlara karşı ayağa kalkmış, şimdi de görünmez bir düşmana karşı bilenmiş ve harekete çoktan geçmiştir. Ayrıca sevgili çocuklarımızın bayramlarını yürekten kutluyor, her birinin çakmak çakmak parlayan güzel gözlerinden öpüyorum. Bugünlerde sınırlı ve kısıtlı şekilde yaşamaları gerekiyorsa da, daha pek çok bayramı doyasıya ve sevinç içinde kutlayacakları günlerin muhakkak suretle geleceğinden tereddüt ve şüphe duymuyorum.”

Çocukların bayramını kutlayan Bahçeli, mesajını şöyle tamamladı:

“Manevi ikram ve bereketiyle müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerifemizin şimdiden mübarek olmasını, Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükunet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir. Ayrıca TBMM’nin ilk Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Aziz Atatürk’e, Türk milletinin mukaddesat hazinesinde bulunan tüm kahramanlarımıza, ilk Meclisin fazilet timsali saygıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum.”