Bir belde daha karantinaya alındı

Burdur’un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir ailenin yaşadığı Söğüt beldesi karantinaya alındı.

Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma, polis, sağlık ve belediye ekipleri önlem aldı.

Öte yandan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.