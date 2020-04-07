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Bir belde daha karantinaya alındı
Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi karantinaya alındı. / Son Dakika...
Burdur’un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir ailenin yaşadığı Söğüt beldesi karantinaya alındı.
Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma, polis, sağlık ve belediye ekipleri önlem aldı.
Öte yandan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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