Burhan Kuzu dosyası soruşturma bürosunda

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin Burhan Kuzu’nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığına ilişkin iddiaların Özel Soruşturma Bürosu tarafından inceleme altına alındığı öğrenildi.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozdu. Başsavcılık yetkilileri Kuzu hakkındaki soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, HSK’den gelen dosyanın Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildiği de öğrenildi. Ünğan’ın 18 Kasım 2019’de Özel Soruşturma Bürosu’na Kuzu’nun yargılamaya müdahalede bulunarak Zindaşti’nin tahliye edilmesini sağladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.