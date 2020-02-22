Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Erzurum’da devrildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Bursaspor maçı için deplasmanda takımlarını desteklemek için otobüsle seyahat eden yeşil beyazlı taraftarların taşıyan Orhan Yılgın’ın kullandığı araçAşkale ilçesi yakınlarındaki Tepebaşı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Otobüste 45 taraftarın bulunduğu öğrenilirken hafif yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi. Bursasporlu taraftarlar daha sonra kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Haberi alır almaz irtibata geçtik. Ciddi yaralanan yok. Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun.” diye konuştu.