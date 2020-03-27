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Buse Terim babasının son durumunu açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum.” ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, 23 Mart’tan bu yana hastanede tedavi görüyor.
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