Büyük Giza Piramidi ile dayanışma mesajları

Pandemi ile mücadele edenlerle birlik ve dayanışma mesajları, Mısır hükümeti tarafından Giza’nın Büyük Piramidi’ne yansıtıldı.

Arapça ve İngilizce mesajlarda “Bizi güvende tutanlara teşekkür ederim”, “Evde kalın” ve “Güvende olun” ifadeleri kullanıldı.

100 milyonluk nüfusuyla Arap dünyasının en büyüğü olan Mısır, şimdiye kadar 656 onaylı Covid-19 vakası ve 41 ölüm bildirdi.

Mısırlı Bakan: Turizm kötü etkilendi ama önceliğimiz sağlık

Virüsün yayılmasını sınırlamak için yetkililer, turizm ve dini alanların yanı sıra okulları ve üniversiteleri kapattılar. Ayrıca gece sokağa çıkma yasağı da var.

Turizm ve Eski Eserler Bakanı Khaled al-Anani Giza’daki gazetecilere şunları söyledi: “Turizm sektörü en çok etkilenen sektörlerden biri, ama önceliğimiz sağlık.”