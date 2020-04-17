Büyük korku! Her 1 milyon kişiye sadece 5 yoğun bakım yatağı

Afrika’da ilk koronavirüs vakasının doğrulanmasından bu yana iki aydan fazla zaman geçti. 2 bin 500’den fazla vakayla Güney Afrika başı çekerken Cezayir ve Mısır’da da yüksek sayılar dikkat çekiyordu. Şimdi de Kamerun, Nijer, Fildişi Sahili ve Gine gibi ülkelerin hepsi hafta boyunca yüzlerce yeni vaka açıkladı.

Covid-19 kıtayı ele geçirebilirse, sonuçlar Avrupa ve ABD’de gördüğümüzden çok daha yıkıcı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, çoğu Afrika ülkesinde her milyon kişi için sadece beş yoğun bakım yatağının bulunduğunu söylüyor. Bu sayı Avrupa’da 4 bin!

Ancak uzmanlar Afrika’da büyük bir salgını önlemek için hala zaman olduğunu söylüyor.