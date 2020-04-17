AfrikaGündemManşetSon Dakika
Büyük korku! Her 1 milyon kişiye sadece 5 yoğun bakım yatağı
Afrika kıtasında da koronavirüs vakaları artışa geçerken ülkelerdeki sağlık koşulları büyük korku yaratıyor.
Afrika’da ilk koronavirüs vakasının doğrulanmasından bu yana iki aydan fazla zaman geçti. 2 bin 500’den fazla vakayla Güney Afrika başı çekerken Cezayir ve Mısır’da da yüksek sayılar dikkat çekiyordu. Şimdi de Kamerun, Nijer, Fildişi Sahili ve Gine gibi ülkelerin hepsi hafta boyunca yüzlerce yeni vaka açıkladı.
Covid-19 kıtayı ele geçirebilirse, sonuçlar Avrupa ve ABD’de gördüğümüzden çok daha yıkıcı olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü, çoğu Afrika ülkesinde her milyon kişi için sadece beş yoğun bakım yatağının bulunduğunu söylüyor. Bu sayı Avrupa’da 4 bin!
Ancak uzmanlar Afrika’da büyük bir salgını önlemek için hala zaman olduğunu söylüyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Büyük korku! Her 1 milyon kişiye sadece 5 yoğun bakım yatağı
- Samuel Eto’o 100 bin kişinin gönlünü fethediyor
- Hastalığı yenen kadının annesi: “Kimse duymasın evlenemezsin”
- Okulları açan Danimarka bununla da yetinmiyor
- Ramazan ayında da açılmayacak
- 3 aşamalı plan açıkladı, kararı valilere bıraktı
- Son Dakika: Çin ölü sayısına 1290 kişiyi daha ekledi
- Türkiye’ye dönmek isteyen 25 bin vatandaşa müjde
- Son Dakika! Test sayısı 40 bini aştı, 125 kişi vefat etti
- Yolcu uçağıyla 2 koli yardım gönderildi, 40 kişi törenle karşıladı