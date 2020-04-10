Büyük ustayı artık YouTube’da izleyebilirsiniz

Twitter hesabından açıklama yapan Erkal, “Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle” ifadelerini kullandı.
Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle. pic.twitter.com/4yxUS6CBCl
— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 10, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika: 31 şehirde sokağa çıkma yasağı
- Son Dakika: Vefat sayısı bini aştı
- Son Dakika: Eczanelerde dağıtım başladı
- Google yeni verileri açıkladı: Türkiye ne kadar hareket etti?
- Dev şirket kendine test laboratuvarı kuruyor
- “Süreç uzayabilir, evde mutlu olmaya çalışın”
- 24 Mart’tan beri en düşük sayı
- Günün bombası! Mayıs başında ligler başlıyor
- Hem çan hem ezan yasaklandı
- Metrobüs girişlerinde de o uygulama başlatıdı