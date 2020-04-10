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Büyük ustayı artık YouTube’da izleyebilirsiniz

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Marx'ın Dönüşü isimli tiyatro oyununu YouTube kanalında gösterime açtı

NationalTurk 10/04/2020
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Twitter hesabından açıklama yapan Erkal, “Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle” ifadelerini kullandı.

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