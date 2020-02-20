Büyükelçi açıkladı! Ölenlerden 5’i Türk

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Almanya’da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5’i Türk 9 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli aşırı sağcı Tobias R’nin “yabancı düşmanı” saikle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau’da yerel saatle 22.00’da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede silahlı saldırı gerçekleşti.

Ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA’ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Buna göre Hanau’daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Bild gazetesi: Saldırgan aşırı sağcı

Bu arada, Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Alman Tobias R’nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R’nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını yazdı.

“Terörist saldırı şüphesiyle soruşturuluyor”

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Olayın ardından tanık ifadeleri ve videolar sayesinde muhtemel saldırgana ilişkin bilgileri edindiklerini ifade eden Beuth, daha sonra araç sahibinin evinde 43 yaşındaki failin ve 72 yaşındaki annesinin ölü bulunduğu kaydetti.

Beuth, saldırganın Hanau kentinde yaşayan bir Alman olduğunu aktardı.

“İlk belirlemelere göre saldırgan yabancı düşmanlığı saikiyle hareket etti” diyen Beuth, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

Beuth, Federal Başsavcılığın olaya ilişkin terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.

Peter Beuth, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Steinmeier: Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller” dedi.

Hanau’daki terör eylemini dehşet içinde öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Steinmeier, açıklamasında, “Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya’daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim.” ifadelerini kullandı.

Merkel programını iptal etti

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

Başbakan Angela Merkel’in, Halle kentindeki programını, Hanau’daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini ifade eden Seibert, Merkel’in Hanau’daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.

Maas: Korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”Hanau’daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum.” ifadesini kullandı.

Karrenbauer: Olayın arka planı aydınlatılmalı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hanau’daki şiddet olayından dolayı sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek, “Olayın arka planı aydınlatılmalı. Aşırı sağcı saiklerle yapılan saldırılar bizi sakin bırakmamalı, buna karşı birlikte durmamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.