Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia’yı 2-0 yendi.

“Wild card” ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti, ilk sette 3-1, ikinci sette de 3-0 geriden gelerek maçı çevirdi. Bir saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Büyükakçay-Siegemund ikilisi, rakiplerini 6-4, 7-5’lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı.

Çağla Büyükakçay, Alman partneri ile Caroline Garcia-Sania Mirza çifti karşısında kazanarak klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir sporcuya karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.

Büyükakçay-Siegemund çifti, bugün Doha’da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.