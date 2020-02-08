Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya çifti Atina tatilinde

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ikilisi Yunanistan’ın başkenti Atina’da görüntülendi.

Ünlü spiker Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran komedyen Cem Yılmaz’ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılıyor. Samyeli-Yılmaz çiftinin Seranay Sarıkaya yüzünden ayrıldıkları da iddia edilirken ve Cem Yılmaz ilişkiyi yalanlarken ikili Atina’da objektiflere yakalandı.

Atina sokaklarında gezerken görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi bu fotoğraflarla doğrulanmış oldu. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Sarıkaya’nın da oynadığı Alice Müzikali’nin 50. gösterimine katılmıştı. Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali’nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz’ın orada olduğu merak konusu olmuştu.

İkili ilişkiyi yalanlasa da Atina’da çekilen fotoğraflar sonrası Twitter’da en çok konuşulan konular arasında ünlü çift de yer aldı.

Dün akşam konserinden çıkarken TV100’e konuşan Defne Samyeli ise “Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz” demekle yetindi.

Bu arada Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından eski sevgilisi Defne Samyeli ile olan fotoğrafları kaldırmaması ise kafaları karıştırdı.