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CHP’li belediye başkanının mazbatası iptal!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması gerekçesiyle mazbatasını iptal etti.
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar ‘silahlı tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi.
Aydar’ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı.
YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar’ın mazbatasının iptaline karar verdi.
Ceyhan Belediyesi’nin yeni başkanı Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.
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