İsrail Sheba Tıp Merkezi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastalara uzaktan hizmet vererek hem sağlık personelinin korunmasını sağlıyor, hem de hastanelerdeki yoğunluğu engelliyor.
Sheba Tıp Merkezi tarafından paylaşılan görüntülerde evde sağlık hizmetlerinin detayları anlaşılır şekilde anlatılıyor.
Sistem şöyle işliyor;
Önce bir sağlık görevlisi, içinde gerekli malzemelerin olduğu evde sağlık hizmeti kitini koronavirüs hastasının ev kapısının önüne bırakıyor. Hasta malzemeleri kutusundan çıkardıktan sonra doktor görüntülü konuşma yoluyla hastayla iletişime geçiyor.
Kutudan çıkan malzemelerle hasta ateş ölçümü, boğaz kontrolü, stetoskop ile akciğer kontrolü gibi süreçleri evinde doktorla birlikte hallediyor.
Çığır açan uygulama! Evdeki koronavirüs hastaları böyle kontrol ediliyor…İsrail Sheba Tıp Merkezi Evde Sağlık…
Публикувахте от NationalTurk News в Събота, 4 април 2020 г.
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