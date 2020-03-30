Çin akıllanmıyor! Hayvan pazarları hala faaliyette

Koronavirüs salgınının sebebi olarak görülmesine rağmen Çin hayvan pazarlarında yeniden yarasa, kedi, köpek gibi hayvanlar satılmaya devam ediyor.

Çin’de yeni koronavirüs vakaları azalmaya devam ettikçe, binlerce insan ülke genelinde tartışmalı pazarlara geri dönmeye başladı.

Virüs salgını için sıfır noktası olarak kabul edilen Wuhan şehri, iki aylık sıkı bir karantina altına alındıktan sonra yeniden normal hayata dönmeye başladı.

İlk olarak Aralık ayında tespit edilen virüsün şehirde vahşi hayvanların satıldığı bir pazarda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Yarasalar ve yüksek derecede tehlike altında olan pangolin de dahil olmak üzere bir dizi hayvan, virüs için olası suçlular olarak tanımlanıyor.

Wuhan Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı Ocak ayında kapatıldı ve Şubat ayında Çin, vahşi hayvanların ticareti ve tüketimine derhal ve “kapsamlı” bir yasak ilan etti.

Ancak COVID-19 salgınının bile ülke genelindeki diğer hayvan pazarlarını ticarete devam etmekten pek caydırmadığı anlaşılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi Çin’in Dongguan kentindeki bir pazarda faaliyet gösteren ilaç satıcısının hastalıklara şifa iddiasıyla yarasa, yılan, kertenkele, kurbağa gibi hayvanlar sattığını ortaya koydu.

Pazarı ziyaret eden bir muhabir “Ülkedeki koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte hayvan piyasası yeniden faaliyete geçti. Eskiye göre tek fark, güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimlerini durdurmaya çalışması” ifadelerini kullandı.

Çin’in güneybatısındaki Guilin’deki bir başka pazar, pis koşullarda kafeslere sıkışmış ve katliam için bekletilen kedi ve köpeklerle dolu.

Benzer pazarlar Asya’nın çeşitli yerlerinde görülüyor ve uzun süredir sadece hayvanlara yapılan acımasız muameleleri için değil, hijyenik koşulları nedeniyle de kınanıyorlar.

Yeni tip koronavirüs, canlı hayvan pazarlarıyla ilişkilendirilen ilk olay değil. 2003’teki SARS salgınının da hayvan pazarlarından yayıldığı düşünülüyor.

Hong Kong Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından 2007 yılında yayınlanan bir araştırma, bu pazarlarda yemek kültürünü yeni bir virüs için “saatli bomba” olarak tanımlamıştı.

Güney Çin’deki egzotik memeli hayvanları yeme kültürü ve at nalı yarasalarının sıkça tüketilmesinin corona virüslerin yayılımında en büyük etken olduğu ileri sürülüyor.