Çin yıllık meclis toplantılarını da erteledi

Şinhua ajansının haberine göre, ülkedeki en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği ve yaklaşık 2 hafta sürecek yıllık meclis toplantıları tehir edildi.

Söz konusu karar, ülkede bugün itibarıyla 2 bin 594 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 77 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde alındı.

Toplantıların düzenleneceği tarih ise daha sonra yapılacak açıklamayla duyurulacak.

Toplantılar 2 hafta sürüyor

Ülkede her yıl 3-5 Mart’ta UHK ve ÇHSDK’nin toplantıların açılış oturumları düzenleniyor ve oturumların ardından yaklaşık 2 hafta süren toplantılar, kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Delege sayısı 3 bine yakın olan UHK ve delege sayısı 2 bini aşan ÇHSDK’nin toplantılarında, ülkedeki yıllık ekonomik büyüme hedefi, askeri harcamalara ayrılan bütçe, ulusal ve bölgesel konularla ülkedeki istihdam, işsizlik gibi yerel politikalar masaya yatırılıyor.

Çin’in yıl içinde düzenlediği en önemli ve geniş katılımlı yıllık meclis toplantıları, “çifte toplantılar” diye de adlandırılıyor. Bu kapsamda çoğunluğu kent, eyalet, özerk bölge ve özel idare bölgelerdeki meclislerde de görevli delegeler, yılda bir defa Pekin’e gelerek bu toplantılara katılıyor.

Yabani hayvan ticareti ve tüketimi yasaklandı

Diğer yandan, UHK tarafından alınan kararla, ülkede önemli ekolojik, bilimsel ve sosyal değeri bulunan koruma altına alınan türler ile kapalı ortamda yetiştirilen veya beslenen yabani hayvanların tüketimi tamamen yasaklandı.

Ayrıca doğal şartlarda yaşayan veya tüketim amacıyla beslenen yabani hayvanların ticareti, avlanması ve nakliyesi de yasaklandı.

Virüs, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19’un yarasa veya yılan gibi yabani hayvan türlerinden insanlara bulaştığı üzerinde durulmuş, virüsün gen yapısının söz konusu hayvanlarla büyük ölçüde benzerlik taşıdığı açıklanmıştı.

Vuhan merkezli salgın nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.