Çin’de işe yaramıştı! Türkiye’deki ilk uygulama başladı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek şunları kaydetti:
“Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfeksiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik.
Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma yüce Türk milletimize ve Cumhurbaşkanımıza armağanımızdır. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğim günden bu yana düşünen, üreten ve yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim. İşte Ordu’muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu’ya ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Bizde mazeret, bahane ve şikâyet yok.”
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