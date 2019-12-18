Çin’de Mesut Özil tepkisi bitmiyor!

Arsenal forması giyen Mesut Özil’in Pekin’in Uygur politikalarını eleştiren paylaşımı nedeniyle PES 2020’nin Çin versiyonundan çıkarıldığı açıklandı.

Çin’de Sincan Uygur bölgesinde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulunan Özil’e karşı öfke dinmiyor. İki gün önceki Arsenal-Manchester City maçının canlı yayınının Çin devlet televizyonunun programından çıkarılmasının ardından bu sefer de Özil’e PES 2020 Çin’in mobil versiyonunda yer verilmeyeceği duyuruldu.

Çin’de PES oyunları yayımlayan NetEase Games şirketi, ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamada “Alman oyuncu Özil, Çin hakkında sosyal medyada aşırı bir açıklama yaptı. Açıklama, Çinli hayranların duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz veya affetmiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Çin ekibinde top koşturan Toure: Futbolcular futbolla, siyasetçiler siyasetle ilgilenmeli’

Daha önce Barcelona ve Manchester City’de oynayan Çin ligi oyuncusu Yaya Toure ise AP’ye verdiği demeçte Özil’in de kendisi gibi Müslüman olduğunu vurgulayarak toplu gözaltıları ve Uygurların yaşadıklarını konuşmanın ‘karmaşık bir mesele’ olduğunu belirtti.

Futbolcuların bulundukları konumu siyaset için kullanmamaları gerektiğini belirten Toure, “Futbolcular futbolla, siyasetçiler siyasetle ilgilenmeli çünkü (bir futbolcu olarak) böyle bu konuya dahil olamazsınız. Bu beraberinde birçok sorunu getirir. Bir Müslüman olarak bu onun seçimiydi. Yorumlarını yapıyordu ama ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öncesinde devlet bağlantılı gazete Global Times, Özil’in paylaşımını ‘düzmece’ diye nitelerken futbol otoritelerini hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürmüştü. Çin Futbol Federasyonu da Özil’in paylaşımının ‘kabul edilemez’ diye niteleyip Çinli futbol severlerin duygularını incittiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özil’e tepki göstererek ‘Sincan’a gidip bir göz atmasından memnun olacağını’ söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Arsenalli oyuncuya destek vermişti.

Özil’in paylaşımında şöyle ifadeler vardı:

“Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri öldürülüyor, bazıları zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor.”