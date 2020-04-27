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Çin’de okula dönüş devam ediyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de öğrencilerin bir kısmı daha bugün itibariyle okula geri döndü.
Şangay ve Pekin’deki bazı okul öğrencileri haftalarca süren karantinalardan sonra bugün okula döndüler.
Şanghay’da orta ve lise son sınıf öğrencileri okula döndü. Pekin’de sadece lise son sınıflar, hangi üniversiteye gidebileceklerini belirleyen kötü üne sahip Gaokao sınavına hazırlanmak için sınıfa döndü.
Çin genelinde, yalnızca online olan veya kapatılan okullar geçtiğimiz ay kademeli olarak yeniden açılmaya başladı. Çin’de salgının merkez üssü Wuhan’da ise okullar 6 Mayıs’ta başlayacak.
Ülkenin bazı bölgelerinde sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için öğrencilere birer metrelik şapkalar takılmıştı.
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