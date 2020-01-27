Çin’de ölü ve enfekte sayısı artıyor

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80’e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 80’e hastalık bulaşan kişi sayısının ise 2 bin 744’de yükseldiğini duyurdu. Enfekte kişilerin 461’inin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edilirken virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı. İyileşen 51 kişi ise taburcu edildi. Virüs salgını yüzünden Hubey eyaletinde 76, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin’de 68, Şanghay’da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.

Diğer yandan, Çin Başbakanı Li Kıçiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyince 31 Ocak’ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatilinin 3 Şubat’a kadar uzatılacağı, okulların yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik ayarlamalar yapılacağı açıklandı. Toplantıda internet üzerinde çalışma sisteminin destekleneceği de duyuruldu.

Koronavirüs salgın önlemleri sıkılaşıyor

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

Hubey eyaletinde tıbbi malzeme yetersizliği

Hubey Valisi Vang Şiaodong, eyalette durumun çok ciddi olduğunu ifade ederek “Tıbbi malzeme ihtiyacımız var” dedi.

Ülkede dün yapılan açıklamalarda salgına neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirilmeye başlandığı belirtilmişti ancak Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün uzmanlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını ve yayılma hızının güçlendiğini kaydederek, salgının bir süre daha süreceğini bildirmişti.

Son günlerde ülkede ciddi şekilde salgın ve ölü sayısı artarken henüz virüse karşı aşı ya da ilaç bulunmuyor.