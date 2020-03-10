Çin’den sonra Güney Kore’den de iyi haber

Güney Kore’deki yeni koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi Çin dışındaki en büyük salgının yavaşlayabileceği yönündeki umutları artırdı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) 29 Şubat’taki 909’luk zirvenin ardından 35 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Yeni rakamlar kaygıyı azaltırken yeni enfeksiyonların 11 günde en düşük seviyeye gelmesi salgınının merkezindeki bir Hristiyan kilisesinin yaklaşık 200 bin müridinin testlerinin tamamlanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Sağlık bakanlığında halk sağlığı politikası genel müdürü Yoon Tae-ho artış oranının düşmesine rağmen yeni vakaların devam ettiğini belirterek “Çağrı merkezleri de dahil olmak üzere kalabalık iş yerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. İşletme sahiplerinin işbirliği gerekiyor. Ateş gibi belirti gösteren çalışanların iş yerlerine alınmaması önemli” diye konuştu.

Güney Kore’deki vakaların yüzde 90’ından fazlası salgının merkezindeki kilisenin bulunduğu güneydoğu şehri Daegu ve yakındaki North Gyeongsang eyaletinde.

Ancak başkent Seul’den yeni vaka haberleri geldi. Bir sigorta şirketinin çağrı merkezinde çalışan 200 kişi arasında kaç kişinin enfekte olduğu henüz net değil.

Seul belediye başkanı Park Won-soon, çağrı merkezi salgınının başkentin en büyüğü olduğunu belirterek “Çağrı merkezleri gibi birçok kişinin aynı alanda çalıştığı şirketleri acilen kontrol edeceğiz” dedi.

Güney Kore’deki 28 bin 500 ABD askeri arasında ise enfeksiyon sayısının 9 olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, yeni enfeksiyonlardaki düşüş eğiliminin bir istikrar kazanabileceğini söyleyerek virüse karşı mücadele için umutlu olduğunu ifade etti, ancak iyimserlik için çok erken olduğu konusunda uyardı.