Çin’den yeni uygulama! O tip hastaların sayısını bildirmeye başladı

Çin ilk kez asemptomatik vaka sayısını yayınlamaya başladı. Hiçbir belirti göstermeyen ancak hala bulaşıcı olduğuna inanılan enfekte kişiler, teyit edilen vakaların resmi sayımından çıkarıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu hastalık kontrol bürosu başkanı Chang Jile, devlet gazetesi China Daily’ye yaptığı açıklamada, “İzleme verileri bazı asemptomatik kişilerin yakın temasları arasında ikinci kuşak iletimine neden olduğunu ve az sayıda enfeksiyon kümesine yol açtıklarını gösterdi” diye konuştu.

Asemptomatik COVID-19 vakaları ve yakın temasları olanlar merkezi tesislerde 14 gün karantina altına alınıyor. Chang’a göre, asemptomatik bireyler testleri iki kez negatif çıkana kadar serbest bırakılmayacaklar.

Asemptomatik insanlarda hapşırma veya öksürme gibi belirtiler olmadığı için virüsü yayma şansının diğer semptomlu hastalara göre daha düşük olduğuna inanılıyordu. Ancak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, asemptomatik bireylerin virüsü bulaştırma süresi ve gücünü tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.