Çin’in yeni korkusu artık onlar!

İthal edilen vakalar birkaç haftadır Çin’in odak noktası oldu. Ülkede şimdi ana tehdidin virüsü ülkeye geri getiren insanlar olduğuna inanılıyor.

Çin’de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının tamamına yakını yurt dışından dönen Çin vatandaşları.

Çin’in salgının üstesinden gelme, kontrol etme ve sona erdirme çabalarının kısa biyografisi şöyle;

Yerel yetkililer ortaya çıkan bir salgını biliyordu ama hareket etmedi; ulusal hükümet Wuhan’a acımasız bir karantina getirdi; Çin yurt içi seyahat kısıtlamaları getirdi, ancak uluslararası seyahatlerin kesilmemesi gerektiğinde ısrar etti; virüs yurtdışına yayıldı; Çin, salgını başarılı bir şekilde kontrol altına aldığına inandıktan sonra odağını yurtdışından ülkeye dönen insanlara çevirdi.

Uluslararası uçuşların büyük ölçüde azaltılmasına, Pekin’e doğrudan gelişleri engellemesine ve yolcuların şu anda katı karantinaya maruz kalmasına rağmen, insanlar zayıf bir nokta buldular.

Kuzeydeki Heilongjiang eyaletinde Rusya ve Çin arasındaki kara sınırı ülkenin gözünden kaçan nokta oldu.

Buradan ülkeye giriş çıkışlarda Çin vatandaşları ve maceracı gezginler virüsü de beraberinde getirdi.

Çin’de son 24 saatte 108 yeni vaka bildirildi. Bu sayı son haftaların en yüksek günlük yeni vaka sayısı oldu.