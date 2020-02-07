CNN Türk’e boykot süreci Kılıçdaroğlu’nun yayına çıkarılmamasıyla başladı

CHP’nin aldığı CNN Türk’ü boykot kararının perde arkası ortaya çıktı. CNN Türk’ü boykot etmeye giden olaylar dizisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayına davet edilip son anda programların iptal edilmesi ile başladı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, CNN Türk 31 Mart Yerel Seçimine iki hafta kala üst üste iki kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu canlı yayına davet etti ama yayınlar son anda iptal edildi. İptal edilen yayınlar için televizyonun üst yönetiminden hiç kimse, Kılıçdaroğlu’na bir gerekçe göstermedi.

CHP Genel Başkanı’nın davet edilip ekrana çıkarılmadığı iki yayın Hande Fırat’ın Gece Görüşü ve Buket Aydın’ın “40” adlı programlarıydı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan yayınların iptal gerekçesi için o dönem CNN Türk’ün genel müdür koltuğunda oturan Bora Bayraktar’a, Demirören Medya Grubu’nun o günkü medya grup başkanı Mehmet Soysal’a ve patron Meltem Demirören’e ulaşmaya çalıştı ama telefonlarına yanıt veren olmadı.

Seçime kısa bir süre kala yaşanan bu olayın yanı sıra CNN Türk ekranlarından yapılan, CHP’nin belediye meclisi üyeleri arasında teröristler olduğu, CHP’nin PKK ile işbirliği yaptığı vb. yayınlar da partililerin tepkisini çekmeye devam etti. Boykot önerisi o günlerde de konuşulmuştu ama parti yönetimi, seçime günler kala medya ile kavga eden CHP görüntüsü vermekten kaçındı. Ancak parti yöneticileri, Kılıçdaroğlu’na yapılanın “her şeyden önce nezaketsizlik” olduğu konusunda hemfikirdi.

MYK’da değerlendirilen boykot önerisinin ardından Tuncay Özkan ve Okan Konuralp, görüştükleri CNN Türk yöneticilerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılanın kabul edilemez olduğunu ve 24 saat içinde bunu telafi edecek bir yanıt beklediklerini ifade ettiler. Ancak o yanıt gelmedi. CNN Türk yönetiminden ya da Demirören ailesinden Kılıçdaroğlu’nu arayıp bir izahta bulunan olmadı. Bunun üzerine Tuncay Özkan boykot açıklamasını yaptı.

Yerel seçimlerden bu yana yaklaşık bir yıl geçti, peki bardağı taşıran damla ne oldu? Bu süre zarfında CNN Türk’ü, Demirören Medya Grubunda çalışan gazeteciler aracılığıyla defalarca uyardıklarını ifade eden CHP yönetimi, “Ahmet Hakan’ın programında Fethullah Gülen ile görüştüğü iddia edilen CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın’a söz hakkı tanınmaması ve arkadaşımıza hakaret edilmesi bu meseleyi bizim için kabul edilemez bir noktaya taşıdı” diyorlar.

Duvar’a konuyla ilgili açıklama yapan CHP yöneticileri şunları söyledi: “Her programda bize hakaret ediliyor, FETÖ’cülük vb. suçlamalarına yanıt vermemiz engelleniyor, konuklar, o programlara davet edilen arkadaşlarımıza karşı ağıza alınmayacak ifadeler kullanıyor. Durum bu hale gelince boykot bizim için kaçınılmaz oldu.”