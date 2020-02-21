Avrasya Boat Show 2020 başladı

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, dünya ticaretinin yüzde 85’inin deniz taşımacılığı ile sağlandığını ifade ederek, deniz turizminin payının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Demircan, fuarın ticaret, dinlence, eğlence ve kültür turizmlerine açılan pencereleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Her bir pencere güzel denizlere açılıyor. Vizyon, estetik, teknoloji, yenilik, inovasyon, girişimcilik… Eskiden turizm, sadece güney sahillerimizde deniz ve kumdan ibaretti. Ama bugün Erzurum, turizmden nasıl pay alacağını düşünüyor ve buna yönelik yatırımlar yapması gerektiğini konuşuyor. Gaziantep ‘gastronomide nasıl lider olurum’ diye düşünüyor. Şanlıurfa, Göbeklitepe ile yakaladığı sıçramayı devam ettirmek istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel değerlerimizi turizm ile yaşatabileceğinin farkında.”

2004 yılında Beyoğlu’nda sadece 6 bin yatak kapasitesi olduğunu aktaran Demircan, “Şimdi 50 bin yatak kapasitesine ulaşıldı. 30 sene evvel Türkiye, turizmini sadece deniz ve doğa üzerinden tartışıyordu ama bugün kültür turizmi, yat turizmi, gastronomi turizmini konuşuyor. Biliyoruz ki tek seçenekli olmak doğru değil. Alternatif turizm çeşitlendirmesini yapmak zorundayız.” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de gemi ve yat sektörünün geleceğinin çok parlak olduğunu, lüks segmentte ihracat yapan bir sektör olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin 2019 ortalama ihracat büyümesinin yüzde 2,2 iken, yüzde 11 artış yakalamış olan sektörün 101 ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türk bayrağını 7 kıtada dalgalandırmayı başardığını kaydeden Gülle, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin gemi ve yat sektöründe 101 ülkeye ihracat gerçekleştirmesi, Türk ihracatçısının saha performansı açısından takdir edilmesi gereken bir durum olmakla beraber gerek sektörel ihracat ortalama mesafemiz gerekse toplam ihracatımızın ortalama mesafesi bağlamında hala üzerinde çalışmamız gereken konular olduğunu da gösteriyor. Norveç, gemi ve yat sektöründe gerçekleştirdiği ithalatın yüzde 18’ini Türkiye’den yapmakta ve bu oranla ülkemiz, Norveç’in en çok ithalat gerçekleştirdiği ülke olarak öne çıkmaktadır. Norveç gibi denizcilik anlamında dünya pazarında iddialı olan bir ülkeye bu oranlarda ihracat yapmak, ülkemizin sektördeki uzmanlığını, tecrübesini ve birikimini gözler önüne sermektedir.”

10 bini aşkın markanın 3 bin 500’den fazla deniz aracı sergileniyor

Verilen bilgiye göre, 85 bin metrekarelik alanda 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapan CNR Avrasya Boat Show’da, aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerin de yer aldığı 10 bini aşkın markanın 3 bin 500’den fazla deniz aracı sergileniyor. Ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacağı fuarda, deniz tutkunları hayallerine 1000 lira ila 102 milyon lira arasında değişen araç fiyatlarıyla kavuşabilecek.

1 Mart’a kadar sürecek fuarda, ünlü isimler, denizi tutkularını ve yolculuklarını denizseverlerle paylaşacak. Fuarda sanatçı Şinasi Yelkenci’nin denizden çıkardığı atıklardan oluşan “Palıkhane” sergisi de ziyaret edilebilecek.