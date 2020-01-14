Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi öğrenci sınır dışı edildi

21 Suudi askeri öğrenci, radikal paylaşımları ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulundukları gerekçeleriyle ABD’den sınır dışı edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida’daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan yazılı açıklamada “Adalet Bakanlığının 6 Aralık 2019’da Florida Pensacola Donanma Hava Üssü’ndeki olaya yönelik soruşturması sırasında, müfettişler 21 Suudi askeri öğrencinin çocuk pornosu ve Amerika karşıtı ya da cihatçı içerikler bulunduran sosyal medya paylaşımları dahil, ciddi kaygılara neden olan bazı faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti. Söz konusu kişiler Suudi Arabistan hükümetine bildirildi.” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada 17 askeri öğrencinin sosyal medya paylaşımlarında radikal içerikler tespit edilirken, bu 17 öğrencinin birçoğunun da aralarında bulunduğu 15 öğrencinin ise çocuk pornografisi ile ilişkili faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Personellerden sadece birinde çok sayıda porno içerik görselleri tespit edildiği belirtilen soruşturma dosyasında, birçok personelin ise erotik içerikli sohbet odalarından çekilmiş veya sosyal medya üzerinden paylaşılmış resimleri bulunduğu kaydedildi.