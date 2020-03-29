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Corona virüs havadan bulaşıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü’nden en yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, milyarlarca insanın merak ettiği soruya yanıt verdi.

NationalTurk 29/03/2020
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DSÖ’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ”fiziksel mesafe” koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

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