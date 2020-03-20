“Corona”nın üzerini çizip “Çinli” yazdı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsü dünyaya yaymakla suçladığı Çin'e olan tepkisi dinmiyor.
Koronavirüsü ‘Çinli’ diye nitelediği için pek çok kesimin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği toplantıda önündeki notlarda korona kelimesinin üzerini çizip ‘Çinli’ diye yazıldığı gözlemlendi.
Washington Post foto muhabiri Jabin Botsford, Trump’ın notlarının fotoğrafını çekip Twitter’da paylaştı.
Fotoğrafta Trump’ın notlarında ‘Çinli virüs’ yazdığı görüldü.
Botsford, “Beyaz Saray’da koronavirüs görev gücüyle konuşan Başkan Trump’ın notlarının yakın çekiminde ‘Corona’nın üzerine çarpı atıldığı, yerine ‘Çinli’ Virüs yazıldığı görülüyor” diye ekledi.
Trump’ın öncülüğünde Cumhuriyetçi pek çok Kongre üyesi de pandemiden ‘Çinli virüs’ diye söz ediyor.
ABD Başkanı, bu yüzden ırkçılıkla suçlanmasına, çarşamba günkü basın toplantısında, “Kesinlikle hayır. Bence onlar da yüzde 100 benimle hemfikir olurdu. Bu Çin’den geliyor” yanıtını verdi.
Demokrat Partililer ise Trump ve yakınlarının “Çinli Virüs” tanımını bırakması yönünde çağrı yapıyor.
Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Servis Programı Direktörü Dr. Mike Ryan, ‘virüslerin sınır tanımadığı ve bulaşırken etnisite, deri rengi ve banka hesabı tanımadığı’ ikazında bulundu. Ryan, o yüzden ‘bireylerin virüsle bağlantılandırılmasına ve damgalanmasına yol açacak dil kullanılmasından kaçınılması’ çağrısı yaptı.
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