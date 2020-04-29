Çözülemeyen maske sorununa yeni öneri: Sabit fiyatla satılsın

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaşanan en büyük sorunlardan biri de askeye ulaşmak.

Kendilerine Sağlık Bakanlığı’ndan kod gönderilmemesine rağmen insanlar maske alabilme şansını deneyebilmek için eczanelerin yolunu tutuyor. Ancak bu durum virüsün bulaşma riskini artırırken eczacıların da iş yoğunluğunun artmasına neden oluyor.

Son olarak İstanbul Eczacı Odası maske konusunda yeni bir açıklama yaptı. Buna göre kamu çalışanlarına maskeleri valilik dağıtacak. Özel sektörde çalışanlar ise taleplerini iş yerine iletecek. Valilik başvuruda bulunan iş yerlerine maskeleri gönderecek. Bu düzenleme eczacıların iş yükünü azaltmak için yapıldı ancak insanların maskeye ulaşmaya ne kadar çare olacağı gelecek günlerde belli olacak.

Maske teminiyle ilgili tartışmalar sürerken Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, insanların maskeye ulaşamamasının büyük bir sorun olduğunu vurgularken, “Zorunlu nedenlerden dolayı dışarıya çıkması gerekenler ne yapacak?” diye sordu.

Çolak’a göre maske üretimi üst seviyeye geldiğinde sorunun büyük bir kısmı çözülecek. Çolak şöyle devam etti:

Hastaneye gitmek zorunda kalanların, işe gitmek zorunda kalanların maske alamaması bir sorun. Ancak bu maske sorunu sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değil. Devletler, devletlerin maskelerine el koydu. Bu sorun tüm dünyada bir sorun haline geldi. Bu salgın birçok şeyi de ortaya çıkardı. Biz diyoruz ki maske dağıtımına devam etsin. Belirli bir düzen aralığında ve eczanelerin iş yükünü artırmayacak bir şekilde günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin. Örneğin bir yerde bin tane eczane varsa oradaki insanlara 40 bin SMS gönderilsin. Günde 400 kişi bir eczaneye gidip maske sorarsa bir sıkıntı ortaya çıkar, bulaş riski artar. İhtiyacı olanlara sabit ücretle maske sağlanmalı. Maske üretimi bir süre sonra belirli bir noktaya geldiği için bu sorun çözülecek.”