“Cruise füzesi sandık, keşke ben ölseydim”

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade uçağın cruise füzesi sanıldığı için, kısa menzilli bir füze tarafından vurulduğunu açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Hacızade, ‘keşke ben ölseydim’ dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran’ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları’na ait uçakla ilgili ‘uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu’ söyledi. Hacızade’nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti:

“Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları yayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim.”

Hacızade, başkent Tahran’da hava savunma sistemi tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Son haftalardaki gerginlik nedeniyle İran’daki hava savunma sistemlerinin alarm durumunda olduğunu söyleyen Hacızade, “Özellikle Amerikalıların İran’da 52 noktayı vuracaklarını açıklamasıyla saldırı ve savunma birlikleri yüzde yüz alarma geçmişti.” dedi.

ABD’nin Irak’taki askeri üslerinin vurulduğu gece birliklerin savaş düzeyine geçtiğini aktaran Hacızade, hava savunma birliklerinden bazılarının Tahran’da konuşlandırıldığını, Tahran’ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etti.

Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyleyen Hacızade, “Hava savunma sistemlerinin operatörüne ‘İran’a doğru seyir füzesi fırlatıldığı’ bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı.” diye konuştu.

“İletişim hatlarında sorun yaşanıyordu”

Operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını anlatan Hacızade, “Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu.” diye konuştu.

Hacızade, ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istediklerini ancak bunun yapılmadığını kaydetti.

İranlı hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini belirten Hacızade, “Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik.” şeklinde konuştu.

“Olaydaki sorumluluğu kabul ediyoruz”

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hacızade, “Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının ‘hassas askeri bir noktanın’ üzerinden geçerken ‘insani hata’ sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığı’na Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin ‘muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi’ talimatını verdi.

Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.