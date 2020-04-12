Cuma gecesi yaşananlar sonunu getirdi! Süleyman Soylu istifa etti
"Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.
Cuma akşamı gece yarısına iki saat kala açıklanan sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan görüntüler Süleyman Soylu’yu koltuğundan etti.
Süleyman Soylu istifa açıklaması şöyle;
“Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.
İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın.
Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah Milletimizi korusun.
Saygılarımla
Süleyman Soylu”
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