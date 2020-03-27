Cuma namazına canlı yayınla evlerinden katıldılar

Rusya Müftüler Konseyi ve Müslümanları Dini İdaresi, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm camilerin kapatılması üzerine cuma namazının birlikte kılınabilmesi için yeni bir uygulama başlattı.

Moskova Merkez Camisi’nde bulunan imamın görüntüsü, idarenin internet sitesinde canlı yayınlandı.

Müslümanlar da evlerindeki bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla imama uyarak, cuma namazını kıldı.

Moskova Merkez Camisi’nin başimamı İldar Alyautdinov, namaz öncesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde camide kıldırılacak cuma namazının online olarak yayınlanacağını bildirerek, cemaatin de imama uyarak evlerinden cuma namazını eda etmeleri çağrısında bulunmuştu.