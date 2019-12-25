“Cuma namazına gitseydim seçimi kazanırdım, çok teklif ettiler”

Yerel seçimlerde CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Alper Taş, “Belki bir cuma namazına gitseydim Beyoğlu’nda seçimi kazanabilirdim. Bana bunu çok teklif ettiler” dedi.

Son seçimde CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Alper Taş, seçime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Kübra Par’ın sunduğu Habertürk TV’deki Açık ve Net programına konuk olan Alper Taş, seçimi kaybetmesinde cuma namazına katılmamasının etkili olduğunu savundu.

Alper Taş, “Belki bir cuma namazına gitseydim Beyoğlu’nda seçimi kazanabilirdim. Bana bunu çok teklif ettiler” dedi.