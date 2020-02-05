Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan çığ altından kurtarıldı!

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. 30 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Van AFAD İl Müdürünün çığ altında kaldığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın ise çığ altında kaldığı ancak yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Dün akşam çığ altında kalan minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir facia daha meydana geldi. Bölgede arama yapan kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü.

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar “Çığ altında kalan AFAD personeli, kendi imkanlarıyla çıktı ancak çalışmalara katılan vatandaşlar, çığ altında kaldı” dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz Hizan’da iki tane cenazemizi götürüyorduk, orada çalışmalar devam ediyordu. Ancak bazı vatandaşlarımız aynı yolu kullanmak istediler. Tabi ki köy yerinde de devletin tüm çalışmaları devam ettiriyorlardı. 25 kişinin çıkarıldığı haberini aldık yaralı olarak Van’a ulaştırıldı onlar. Diğerleri kaç kişi kalmış net bir bilgi yok elimizde. 25 kişi çıkarılmış, 5 araç operatörlerle beraber çığ altında bilgiyi aldık. Ve çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor.”

İçişleri Bakanlığı ise kurtarılanların sayısının 30’a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir” denildi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, çığ altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.