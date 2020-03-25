Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılacağını, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık.” değerlendirmesinde bulundu.
Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
“2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.”
Erdoğan, Kovid-19’la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:
Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.
32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.
Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.
1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.
KOBİ’lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran’a ertelenecek.
Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.
Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘işe devam kredi desteği’ hayata geçirilecek.
3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli ‘esnaf kart’ desteği verilecek.
Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.
Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.
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