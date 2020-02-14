AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı’mıza ‘diktatör’ diyorlar. Bizim Cumhurbaşkanı’mız 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür” dedi.

Çelik, “Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı’mıza ‘diktatör’ diyorlar. Siyaset biliminde, ‘halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana’ diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı’mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür” ifadelerini kullandı.

İlker Başbuğ hakkındaki suç duyurusu hakkında da açıklama yapan Çelik, “AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı” dedi.

Çelik, “(İlker Başbuğ’un açıklamaları) O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir” diye konuştu.

Çelik, “Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye’nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir” dedi.