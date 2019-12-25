Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’a maç yok

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki kararlarla tepki çeken hakemler Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’a bu hafta ligde maç verilmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. 22 Aralık Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki verdiği kararlarla tartışma yaratan orta hakem Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a maç verilmemesi dikkat çekti.

Tartışmaları kararlar sonrasında Beşiktaş Kulübü VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti.

Ligde ilk yarının son haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler