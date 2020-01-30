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Depremden sonra artan kiralara soruşturma

NationalTurk 30/01/2020
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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