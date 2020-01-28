Der Spiegel “Utanç verici hata” diyerek özür diledi

Alman dergisi Der Spiegel, Auschwitz’in Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının 75’inci yıl dönümüne ilişkin haberinde ölüm kampını Amerikalıların kurtardığına dair paylaşımı nedeniyle özür diledi.

Der Spiegel, Auschwitz ölüm kampının Sovyetler Birliği’nin askeri gücü Kızıl Ordu tarafından Nazilerden kurtarılışının 75’inci yıldönümüne ilişkin haberindeki hata nedeniyle özür diledi. Bir grafikte Auschwitz’i ‘Amerikan ordusunun kurtardığını’ yazan dergi, ‘son derece utanç verici’ olarak nitelediği hatanın düzeltildiğini açıkladı.

Derginin Twitter hesabından paylaşılan bir grafikte, Auschwitz’in 2. Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusu tarafından özgürleştirildiği yazıyordu.

Dergi, hatanın sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmesi üzerine yapılan özür açıklamasında “Bu son derece utanç verici hatayı perşembe gecesi fark ettik. Elimizden özür dilemekten başka bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, hatanın düzeldiğini belirtirken, “Ekran görüntüsünün dolaşımda olmasının adil bir ceza olduğunu düşünüyoruz” denildi.