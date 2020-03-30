Dev kampanya! İmamoğlu canlı yayında duyurdu

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu korona virüsü ile mücadele için bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Hükümetin bu işle tek başına mücadele edemeyeceğini belirten İmamoğlu, “Sağlık bakanı tek başına mücadele edemez. Vatandaşlarımız hep birlikte mücadele etmeli. Vatandaşla kamu kurumları arasında bağ kuracak olan belediyedir. Bütün vatandaşlarımızın belediye hesaplarımıza bağışlarını bekliyoruz” dedi.

İmamoğlu, para bağışının yanı sıra ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere çocuk bezi gibi gerekli malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere de kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

16 milyon olarak yardımlaşacak, kimseyi geride bırakmayacağız. Koronavirüs'e karşı verdiğimiz zorlu mücadele için destek ve bağışlarınızı bekliyoruz.#BirlikteBaşaracağız https://t.co/n2dHZYO7YB pic.twitter.com/vDx9RqxHXz — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) March 30, 2020

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

– İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

– En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.

– Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.

– Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.

– İstanbul’un en büyük ihtiyacı, vatandaşlarımızın temel ihtiyacı. Biz 250 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz. Bu süreçte 50 bini aşan yardım talebi dana aldık. Bu taleplerin büyüyeceği ortada.

– Berberlerimiz, gündelik kazançla evine ekmek götürenler evine kapanmış durumda. İşsiz kalan insanlarımız var. Turizm sektörü kayıp durumda. Bütün bu konuların seferberlik anlamında bütünüyle masaya yatırılıp değerlendirilmeli. Türkiye’nin artık bütün konuları millidir. Siyasi dayanışmayı gösterme zamanıdır.

– #BirlikteBaşaracağız kampanyasını 39 ilçe belediyemizle dayanışma içinde götüreceğiz. Vatandaşlarımızdan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ayni ve nakdi yardım bekliyoruz. Yardımsever halkımız gerekli bilgilere birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr sitesinden ulaşabilir.