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Dev şirket kendine test laboratuvarı kuruyor

Perakende devi Amazon, çalışanlarının sağlık durumunu en hızlı şekilde izlemek için test laboratuvarı kuruyor.

NationalTurk 10/04/2020
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Amazon, ABD’deki tesislerinin 50’den fazlasında koronavirüs vakaları bildirildikten sonra, personelinin sağlığını izlemek için kendi koronavirüs test laboratuvarını kuracağını açıkladı.

Karantina önlemleri nedeniyle ciro rekorları kıran şirket, 100 bin kişiyi daha işe alacağını duyurmuştu.

Ancak artan iş yüküyle birlikte çalışanların koronavirüse yakalanma riski de arttı. Amazon, çalışanlarının hepsine maske dağıtırken ateşlerini de düzenli şekilde ölçüyor.

Şirket kurulacak laboratuvarlar ile semptom göstermeyenler de dahil tüm çalışanları testten geçirmeyi ve şirket içi salgını önlemeyi amaçlıyor.

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