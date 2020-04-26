Devlet Radyosundan ilk açıklama geldi

Güney Kore’nin Yonhap ajansının aktardığına göre Kuzey Kore devlet radyosu, Kim’in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu.

Radyodan yayınlanan haberde “Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon’un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti” dendi.

Haberde, Kim’in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi.

Bu arada Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Kim Jong’un Rusya ziyaretinin 1. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore liderine tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti.

CNN kanalı, Kim Jong-un’un ameliyat geçirdiği ve durumunun ‘ciddi’ olduğunu iddia etmiş, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiğini ve ‘ciddi bir tehlike altında olduğunu’ öne sürmüştü.