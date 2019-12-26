Devlet TAV’a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

TAV Havalimanları Holding, Atatürk Havalimanı’nın taşınması sonrasında oluşacak zarar bedelinin miktarının belirlendiğini duyurdu.

TAV tarafından yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından şirkete 389 milyon euro ödeneceği bildirildi.

Airporthaber’in aktardığına göre, TAV’ın açıklaması şu şekilde:

“8 Nisan 2019’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı’nın, 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir.”