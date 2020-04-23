Devlet tavsiyesine uymadılar, camilerde teravih namazı kılacaklar

Endonezya’nın en kuzeyindeki il olan ve şeriatla yönetilen Açe, Endonezya devletinin Ramazan ayında kitlesel ibadetlerden kaçınılması yönündeki tavsiyesine meydan okudu.

Endonezya’da Din İşleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanları evde dua etmeye ve camilerdeki faaliyetleri en aza indirmeye çağırmış, Ramazan ayında da teravih namazının kılınmamasını istemişti.

Din İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 maddelik rehberde, ramazan ayı boyunca ibadetlerin uygulanmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

Sahur, iftar, mukabele ve teravih namazı gibi ibadetlerin evde yapılmasının gerektiği vurgulanan rehberde, bu yıl özel dernekler, kamu kurumları ve cami gibi yerlerde toplu iftar programlarının olmayacağı belirtildi.

Ayrıca teması en aza indirecek şekilde zekat ve sadakaların internet üzerinden transfer edilmesinin yanı sıra insanların ev ziyareti yerine sosyal medya aracılığıyla sesli ve görüntülü görüşmeler yapması istendi.

Başkent Cakarta, Bandung, Pekanbaru ve Makassar gibi sosyal kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde ise tüm ibadethaneler hizmete kapatıldı.

Açe tavsiyeleri dinlemiyor

Bununla birlikte, Endonezya’da şeriat yasasını uygulayan tek bölgesi olan Açe’de bu tavsiyeye uyulmama kararı alındı.

Haber ajansı Antara’ya göre Açe Ulema Danışma Meclisi başkan yardımcısı Tengku Faisal Aslı, “Müslümanlar her zamanki gibi camilerde teravih namazlarını kılacak, dualarını edecek. Ancak maske takmaları ve kendi seccadelerini getirmeleri şartıyla. Sağlıklarına dikkat etmelerini umuyoruz” diye konuştu.

Endonezya bugün itibariyle 7 bin 418 koronavirüs vakası ve 635 ölüm bildirdi.