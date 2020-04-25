Diğer koronavirüs türleri bağışıklık sağlıyor mu?

NDR televizyonuna konuşan Christian Drosten, şu ifadeleri kullandı:

“İlginç bir çalışma yapıldı. T hücreleri, enfeksiyon geçiren hastalarda SARS-CoV-2 virüsüne karşı reaktiviteleri açısından incelendi. Bu hastalığı geçirmeyen insanlarda da incelendi. Yani, bu salgından önce hastalarda beliren T hücreleri. Şaşırtıcı bir şekilde, bu işi yapan birçok kişi için şaşırtıcı olmasa da, hastaların yüzde 34’ünün reaktif T hücrelerine sahip oldukları ve bunların SARS-CoV-2 ile hiç temas etmedikleri tespit edildi.”

Uzmana göre, Berlin Charite Kliniği laboratuvarında yapılan çalışmalar, soğuk algınlığına neden olan bir dizi koronavirüsün Kovid-19’la ‘benzer bölgelere sahip’ olduğunu ve bir dereceye kadar hem soğuk algınlığına hem de SARS-CoV-2’ye neden olan koronavirüslere karşı T hücrelerini uyardığını gösterdi.

Drosten, çalışmanın sonuçlarının, nüfusun yüzde 34’ünün yeni koronavirüse karşı bağışıklığa sahip olabileceği ve pandeminin daha hızlı bir şekilde sona ermesine neden olabileceği konusunda bir genelleme yapılmasına izin vermediğini söyledi.

Drosten, ‘hastalığın çok hafif ve göze çarpmayan vakalarına’ dikkat çekerek bunun, diğer koronavirüs türlerinden kaynaklı hastalığın popülasyonun bir kısmında bağışıklığa neden olduğu ile açıklanabileceğini ifade etti.