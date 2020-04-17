Din adamlarının cuma namazı ısrarı ve gerginlikler sürüyor!

Pakistan’daki bazı din adamları, Covid-19’un yayılmasını önlemek için toplu ibadetler yasaklanmasına rağmen ülke çapında Cuma namazı kılınacağını duyurdu.
Bu haftanın başlarında, bir grup din alimi, karantina önlemlerinin camiler için geçerli olmadığını söyledi. Yaşlılara evde dua etmeleri tavsiye edildiğini ve camilerde sosyal mesafe kurallarına uyulacağını da sözlerine eklediler.
Din alimi Müftü Taqi Usmani Salı günü yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullarda, ihtiyati tedbirlerle birlikte beş vakit namaz kılmaya devam edeceğiz” dedi.
Pakistan’ın toplu ibadetlere yönelik yasakları birkaç haftadır yürürlükte ancak halk camilere akın etmeye devam ediyor.
Pakistan’da bugün itibariyle 7 binin üzerinde koronavirüs vakası ve 135 ölü bulunuyor.
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