DİSK yöneticilerine 1 Mayıs gözaltısı!

1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti.

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 15 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ETHA’nın aktardığı bilgiye göre gözaltına alınan kişiler şöyle:

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut.

Çerkezoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış! #1MAYIS yasaklanamaz!” dedi.

DİSK Genel Merkezi’nin önünü kuşatılan polis her iş kolunu temsilen birer kişinin Taksim’e yürümesini engelledi.